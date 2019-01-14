Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в РоссииГазета.Ru11:09
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новая компания станет единым российским мусорным оператором.
Газета.Ru11:09
Оценить
523 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания безопасных зон в Сирии
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.
Обновлено в 13:01
Политика
Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД
Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:16
Политика
Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви
Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:46
Политика
Мадуро назвал нового президента Бразилии современным Гитлером
Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что новый президент Бразилии Жаир Болсонару является "Гитлером нашего времени".
Обновлено в 15:28
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
Политика
МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»
МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Политика
МИД России объяснил переименование Македонии
Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Политика
Мэй сравнила Brexit без сделки с развалом Великобритании
Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) без сделки угрожает "расколом" страны.
Обновлено в 11:57
Политика
В Россию прибыл президент Зимбабве
Зимбабвийский лидер прибыл с трехдневным официальным визитом в РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика
Генпрокуратура не поддержала проекты о фейках и неуважении к власти
Генпрокуратура России не поддерживает законопроекты об ответственности за распространение фейковой информации в СМИ и интернете, а также за неуважительные высказывания в сети в адрес властей, сообщила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив
Обновлено в 15:21