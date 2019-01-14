Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новая компания станет единым российским мусорным оператором.

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

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