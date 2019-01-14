Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Газета.Ru
11:09

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новая компания станет единым российским мусорным оператором.
Газета.Ru11:09

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Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

RT на русском12:32

Владимир Путин подписал указ о создании «мусорного» оператора

Коммерсантъ11:06

Путин поручил создать всероссийского оператора по утилизации мусора

Ведомости10:31

Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»

Интерфакс10:28

Путин подписал указ о создании компании по формированию системы обращения с отходами

Взгляд.ру10:25

Путин подписал указ о едином мусорном операторе России

РБК10:24

В России к 2020 году введут единую систему учета твердых бытовых отходов

РИА Новости10:28
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Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания безопасных зон в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.
Обновлено в 13:01
Политика

Россия и США проведут в Женеве консультации по Договору о РСМД

Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:16
Политика

Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви

Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:46
Политика

Мадуро назвал нового президента Бразилии современным Гитлером

Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что новый президент Бразилии Жаир Болсонару является "Гитлером нашего времени".
Обновлено в 15:28
Политика

ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Политика

Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
Политика

МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»

МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов

Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Политика

МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Политика

Мэй сравнила Brexit без сделки с развалом Великобритании

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) без сделки угрожает "расколом" страны.
Обновлено в 11:57
Политика

В Россию прибыл президент Зимбабве

Зимбабвийский лидер прибыл с трехдневным официальным визитом в РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31
Политика

Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика

Генпрокуратура не поддержала проекты о фейках и неуважении к власти

Генпрокуратура России не поддерживает законопроекты об ответственности за распространение фейковой информации в СМИ и интернете, а также за неуважительные высказывания в сети в адрес властей, сообщила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив

Обновлено в 15:21
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