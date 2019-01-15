Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском12:32
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Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено в 16:50
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Захарова оценила письма посла США в ФРГ о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о «Северном потоке — 2», которые он разослал компаниям-инвесторам проекта.
Обновлено в 21:17
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено в 20:35
Политика
Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка
Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк.
Обновлено в 18:16
Политика
Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным
7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено в 18:48
Армия и оружие
На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе
Обновлено в 20:55
Политика
Константинопольский патриархат опубликовал томос об автокефалии ПЦУ
Обновлено в 16:58
Политика
РФ и США проведут консультации по Договору о РСМД в Женеве
Переговоры между представителями России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пройдут во вторник, 15 января, в Женеве.
Обновлено в 16:15
Политика
Мэй заявила о необходимости совершить Brexit
Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна обязана реализовать Brexit.
Обновлено в 19:49
Политика
В США демократы снова заблокировали санкции против Сирии и союзников
Демократы сената Конгресса США в понедельник в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", который предусматривает введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.
Обновлено в 20:48
Политика
Мадуро назвал нового президента Бразилии современным Гитлером
Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что новый президент Бразилии Жаир Болсонару является "Гитлером нашего времени".
Обновлено в 15:28
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02