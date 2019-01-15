Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
RT на русском
12:32

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском12:32

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Обращением с отходами займется государственная монополия

Коммерсантъ18:15

Вышел баком

Российская газета16:41

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора

RT на русском12:32

Путин поручил создать всероссийского оператора по утилизации мусора

Ведомости10:31

Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»

Интерфакс10:28

Путин подписал указ о едином мусорном операторе России

РБК10:24

В России к 2020 году введут единую систему учета твердых бытовых отходов

РИА Новости10:28
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Политика

Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах

Обновлено в 16:50
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Захарова оценила письма посла США в ФРГ о «Северном потоке — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о «Северном потоке — 2», которые он разослал компаниям-инвесторам проекта.
Обновлено в 21:17
Политика

Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина

Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие

Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие

Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных

Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено в 20:35
Политика

Кандидатуру Иванки Трамп не выдвигали на пост главы Всемирного банка

Замглавы по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что дочь президента Дональда Трампа Иванка намерена возглавить Всемирный банк.
Обновлено в 18:16
Политика

Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным

7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено в 18:48
Армия и оружие

На Украине предложили штурмом закончить войну в Донбассе

Обновлено в 20:55
Политика

Константинопольский патриархат опубликовал томос об автокефалии ПЦУ

Обновлено в 16:58
Политика

РФ и США проведут консультации по Договору о РСМД в Женеве

Переговоры между представителями России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пройдут во вторник, 15 января, в Женеве.
Обновлено в 16:15
Политика

Мэй заявила о необходимости совершить Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна обязана реализовать Brexit.
Обновлено в 19:49
Политика

В США демократы снова заблокировали санкции против Сирии и союзников

Демократы сената Конгресса США в понедельник в третий раз заблокировали рассмотрение законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", который предусматривает введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.
Обновлено в 20:48
Политика

Мадуро назвал нового президента Бразилии современным Гитлером

Венесуэльский президент Николас Мадуро считает, что новый президент Бразилии Жаир Болсонару является "Гитлером нашего времени".
Обновлено в 15:28
Политика

Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГП Украины объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатин Д.А. об участии в составе преступной организации Януковича (экс-президента Украины – ред.), завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 12:02
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