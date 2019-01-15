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Армия и оружие Армия и оружие Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.

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