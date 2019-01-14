Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском12:32
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Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Обновлено в 13:06
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах РФ»
Бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину предъявили обвинения «в госизмене в интересах России» и подрыве обороноспособности государства, сообщил глава украинской генпрокуратуры Юрий Луценко.
Обновлено в 13:11
Политика
ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Политика
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Обновлено в 04:07
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Происшествия
При теракте в Кабуле пострадали 90 человек
В результате теракта в столице Афганистана Кабуле четыре человека погибли, 90 пострадали.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Экономика
Эколог назвала странным проект вывоза мусора из РФ в Швецию
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгия Фёдорова, идея о том, что мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» потом будет экспортироваться в Швецию и другие страны Европы, — это успокоительная таблетка для населения.
Обновлено в 12:36
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Общество
С Дудя и Ивлеевой потребовали в суде 100 миллионов рублей
В Мещанский районный суд поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец требует с каждого по 50 млн руб. Об этом сообщает RNS.
Обновлено в 13:22
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 12:55
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в классе квадроциклов, попал в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 12:41
Происшествия
Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани
В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска отказался признать вину
Мужчина, который подозревается в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича, отказывается признавать свою вину.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Под завалами разрушенного дома в Шахтах остаются шесть человек
Спасатели эвакуировали 140 человек. Под завалами могут находиться еще 6 человек.
Обновлено в 00:27
Происшествия
На объекте фирмы UPS в Нью-Джерси началась стрельба
В американском Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на одном из объектов, принадлежащих компании UPS, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:58
ЖКХ
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Ростовские власти заявили о риске обрушения стены дома в Шахтах
В процессе разбора завалов многоэтажного жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, где прогремел взрыв бытового газа и произошло обрушение, появилась угроза обрушения стены.
Обновлено в 12:01
Авто
Российский авторынок вырос в 2018 году почти на 13%
Всего в России в 2018 году продан 1 800 591 новый автомобиль; в декабре 2018 г. российские покупатели приобрели 175 240 новых машин – на 5,6% больше, чем в декабре 2017 года.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
ФАС разрешила «Юнисон» купить завод GM в Петербурге
Напомним, General Motors законсервировала предприятие в Петербурге в 2015 году.
Обновлено в 10:45
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве
Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского (есть у РБК) к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП), после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.
Обновлено в 07:45
Политика
Замечены странности с подписями на украинском томосе
Из списка членов Синода отсутствуют подписи митрополита Халкидонского Афанасия, митрополита Деркского Апостола Даниилидиса, архиепископа Американского Димитрия, экзарха Атлантического и Тихого океанов, митрополита Кисамского и Селинского Амфилохия, экзарха Западного Крита, митрополита Прусского Эльпидифора, сообщает издание, которое сверялось с составом синода по сайту Вселенского патриархата.
Обновлено в 11:02