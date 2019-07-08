Политика

Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020-мРБК 11:32

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решение принято в целях сохранения исторической памяти, отмечается в указе.
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«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится
 в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
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Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы 75-летия Победы

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Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в честь 75-летия Победы

Коммерсантъ11:33

Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы

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