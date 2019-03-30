Политика
Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
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Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
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Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Футбол
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30 марта в рамках 29 тура первенства ФНЛ в Саранске прошла встреча ФК «Мордовия» и ФК «Сочи», закончившаяся со счетом 0:2. «Борьба» началась только с 56-й минуты матча, когда защитника Евгения Ятченко удалили с поля красной карточкой.
Обновлено в 12:49
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Александр Бастрыкин в рамках рабочего визита в город на Неве провел личный прием жителей Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
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Космос
Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
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Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в Бахрейне старый комплект шин
Механики по ошибке поставили старый комплект шин на болид российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята во время квалификации Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:52
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено вчера в 13:56
Культура
YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя
Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
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В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено в 10:04
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол
Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»
В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.
Обновлено в 11:46
Футбол
Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭ
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Певица Анна Калашникова выходит замуж
Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика
В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества
В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Boeing 737 экстренно приземлился в США из-за запаха на борту
Boeing 737 компании United Airlines экстренно сел в Вашингтоне из-за сильной вони на борту.
Обновлено в 10:27
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Общество
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Религия
Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика
Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Максакова рассказала о претензиях к своей матери
Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.
Обновлено в 07:41