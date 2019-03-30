Политика

Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Эхо Москвы12:30

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Life.ru11:20

Весной в армию призовут 135 тыс. человек

ТАСС11:51

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

РБК11:31

Путин подписал указ о призыве в армию

Российская газета12:12

Путин дал старт весеннему призыву в армию

News.ru11:12

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Говорит Москва12:27
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
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Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
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Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован

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Механики по ошибке поставили старый комплект шин на болид российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята во время квалификации Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:52
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В России создают космическую стиральную машину

Обновлено вчера в 13:56
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YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

Популярный видеохостинг YouTube 28 марта заблокировал новые выпуски «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни» Леонида Парфенова.
Обновлено в 12:26
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Похолодание придет в Москву в начале апреля

В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено в 10:04
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол

Олег Кононов: «Матч получился нервным с обеих сторон»

В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон.
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Бывший полузащитник ЦСКА Натхо перешел в БАТЭ

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Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика

В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества

В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
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В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
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Boeing 737 экстренно приземлился в США из-за запаха на борту

Boeing 737 компании United Airlines экстренно сел в Вашингтоне из-за сильной вони на борту.
Обновлено в 10:27
Политика

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Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
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В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
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Московский суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двойняшек

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Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
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Политика

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Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.
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