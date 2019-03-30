Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12

с чего всё началось

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Путин подписал указ о призыве в армию

Происшествия В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.

Футбол Динамо — Локомотив 0:1 «Локомотив» сумел добыть минимальную победу со счетом 1:0 над московским «Динамо» в матче 21-го тура чемпионата России.

Происшествия Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.

Армия и оружие Талибы захватили округ в Афганистане на границе с Таджикистаном Боевики радикального движения "Талибан" в пятницу захватили округ в северо-восточной части Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти.

Происшествия В сети появилось видео гибели российского автогонщика Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".

Экономика Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114 Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.

Футбол «Хаддерсфилд» досрочно вылетел из АПЛ «Хаддерсфилд Таун» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон.

Общество В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Хоккей «Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Саша Савельева рассказала всем о секрете Леры Кудрявцевой Немного ранее Кудрявцева в «Секрете на миллион» рассказала зрителям о том, что съемки телепередачи иногда продолжаются до самой глубокой ночи, тем не менее перекусить перед сном она никогда не забывает.

Политика Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Армия и оружие Западные спецслужбы готовят в Сирии новую провокацию По данным нашего центра по примирению в арабской республике, в провинцию Идлиб уже завезли отравляющие вещества на основе хлора под видом баллонов с кислородом и бытовым газом.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Футбол Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака» Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.

Здоровье Каноистка из Португалии родила в коме В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.