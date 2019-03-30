Политика

Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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с чего всё началось
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет <...> в количестве 135 000 человек»,— говорится в документе
, опубликованном на портале правовой информации.
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