Политика
Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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с чего всё началось
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет <...> в количестве 135 000 человек»,— говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.Коммерсантъ13:19
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Распоряжение Губернатора Рязанской области от 28 марта 2019 г. № 147-рг
Рязанские ведомостивчера в 09:05
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