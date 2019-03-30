Политика

Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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Путин подписал указ о начале весеннего призыва

РБК11:31

Путин подписал указ о весеннем призыве

Комсомольская правда11:53

Весной в армию призовут 135 тыс. человек

ТАСС11:51

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Эхо Москвы12:30

Путин подписал указ о весеннем военном призыве

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Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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