Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Путин подписал указ о призыве в армию

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