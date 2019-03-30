Политика
Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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Распоряжение Губернатора Рязанской области от 28 марта 2019 г. № 147-рг
Рязанские ведомостивчера в 09:05
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"Войну Анны" Алексея Федорченко отметили как лучший фильм на 32-й Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника", передаёт корреспондент "Интерфакса".
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Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
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Происшествия
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Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес сообщила, что кандидат в президенты США Джо Байден в 2014 году поцеловал ее без ее согласия.
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Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
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Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
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Конференция «Открытой России» приняла решение о ликвидации движения
Как сообщила "ИФ" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич, решение принято, чтобы защитить активистов от незаконного преследования.
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Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
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«Ил» раскрыл детали разработки самолета Ил-112В
Все системы российского военно-транспортного самолета Ил-112В разработаны с нуля, эта машина дала жизнь многим новым техническим решениям.
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В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
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На Украине перед выборами президента наступит день тишины
Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
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Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
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