Путин подписал указ о призыве в армиюРоссийская газета 12:12

с чего всё началось

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.

Автоспорт Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.

Происшествия В Китае пять человек погибли при взрыве на фабрике Владельца фабрики задержали полицейские Пять человек погибли и еще трое пострадали при взрыве на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти.

Интернет Цукерберг требует госрегулирования интернета Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.

Происшествия Названа причина пожара в московском спорткомплексе «Олимпийский» Пожар в здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве начался из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.

Интернет В Китае тестируют новую систему борьбы с интернет-зависимостью В КНР на популярных видеоплатформах начали тестировать специальную систему, которая предотвращает зависимость пользователей от просмотра роликов.

Космос В Индии зрителей допустят на запуски космических ракет Допуск зрителей на запуски космических ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе 28 марта анонсировала индийская организация космических исследований (ISRO).

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Происшествия Во Франции прошла самая спокойная «желтая суббота» Участие в нынешней "желтой субботе", как сообщили во французском МВД, по всей стране приняли 33 700 "жилетов" (на прошлой неделе их было немного больше - 40 500 человек).

Авто Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.

Происшествия «Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.

Происшествия Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.

Космос Стало известно, когда Марс превратился в пустыню Ученые предположили, что климат на Марсе колебался между сухими и влажными циклами, но что способствовало их смене, до сих пор остается неизвестным.

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Политика В ночь на воскресенье Польша перейдет на летнее время В этом году переход на летнее время запланирован в Польше и других странах Европейского союза в ночь на 31 марта, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Политика Депутат рады опубликовал список «неприкасаемых» украинцев от посла США Список не подлежащих уголовному преследованию украинцев, который якобы передала генпрокурору Юрию Луценко посол США Мари Йованович, был опубликован депутатом Верховной рады Сергеем Мельничуком на странице в Facebook.

Футбол Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".

Кино Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».