Политика
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборыТАСС 10:43
Россияне, пребывающие в запасе, в 2019 году на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Из текста следует, что сборы будут проходить в вооружённых силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.RT на русском10:49
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Запуск «Союза» со спутниками OneWeb отложили
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Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу
В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
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Футболист «Зенита» Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков
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Мужчина упал на рельсы на станции московского метро «Тропарево»
На станции "Тропарево" московской подземки один из пассажиров упал на рельсы.
Обновлено в 18:35
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В США анонсировали истребитель Lockheed Martin для Индии
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила в ютьюбе ролик о новом истребителе F-21, предназначенном специально для вооруженных сил Индии.
Обновлено в 17:56
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В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
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Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Актриса Дарья Егорычева, известная по сериалу "Глухарь", скончалась на 38-м году жизни в ночь на 21 февраля.
Обновлено в 11:59
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Объявлено о формировании в России пятой дивизии ВДВ
Командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России появится пятая дивизия.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января стало известно, что за началом движения железнодорожных поездов по Крымскому мосту последует движение четырех пар электричек между Кубанью и Крымом.
Обновлено в 18:01
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Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки
Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии
По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
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Происшествия
Директора приморской школы, где устроили самосуд, отстранили от работы
Директора школы в Большом Камне, где родители детей, по предварительным данным, окунули в унитаз пятиклассника, временно отстранили от исполнения обязанностей.
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США решили оставить в Сирии «миротворческую группу»
Администрация Соединенных Штатов хочет оставить в Сирии «миротворческую группу».
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Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
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В Москве проверяют пять торговых центров после сообщений о минировании
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Медведчук прокомментировал слова Порошенко в ООН о России
Председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что высказывания президента Украины Петра Порошенко в адрес РФ на генассамблее ООН направлены на получение поддержки у избирателей перед выборами, и украинский лидер готов для этого на все.
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