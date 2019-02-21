Армия и оружие
Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборыТАСС 10:43
Россияне, пребывающие в запасе, в 2019 году на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить127
с чего всё началось
Из текста следует, что сборы будут проходить в вооружённых силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и федеральной службы безопасности.RT на русском10:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Спорт
Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Происшествия
Гроб с покойником принесли к зданию правительства в Самаре
Родственники мужчины, умершего несколько дней назад, не смогли его похоронить из-за неоправданно завышенных цен на рынке погребальных услуг и привезли открытый гроб к зданию администрации региона.
Обновлено в 13:27
Культура
Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Футбол
Зенит — Фенербахче 3:1 (Матч завершён)
Обновлено в 11:45
Политика
Россия заблокировала рекомендацию ПА ОБСЕ о недопуске наблюдателей
Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ заблокировала принятие рекомендации, позволяющей странам отказывать в доступе на выборы наблюдателям из других государств под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 14:26
Политика
Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией
Обновлено в 12:19
Авто
УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков
Обновлено в 12:09
Общество
Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы
В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.
Обновлено в 12:12
Космос
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Обновлено в 13:50
Общество
В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос
Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
Обновлено в 07:49
Космос
NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы
NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.
Обновлено в 14:19
Политика
На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США
Из 56 работающих в США венесуэльских дипломатов на сторону оппозиции перешли 11 человек, заявил представитель провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.
Обновлено в 13:57
Политика
Назарбаев отправил правительство в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Общество
Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:46
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Происшествия
ФБК выяснил, кто «правит» в Черкесске после задержания Арашуковых
Во внимание ФБК попал огромный особняк, расположенный в Черкесске, высота потолков в доме достигает 12 метров.
Обновлено в 07:03
Общество
Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Около 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая и легковой автомобиль
ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев произошло в Москве у дома 18 на Соболевском проезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ
Обновлено в 09:48
Политика
Белоруссия начала экспортировать на Украину российский уголь
Основную долю от общего объема поставок составили поставки на Украину, выросшие с 0,6 тыс. т до 588,5 тыс. т. Уголь в Белоруссии не добывается.
Обновлено в 11:46
Автоспорт
Первые тесты Формулы-1: лучшее время у «Рено», но блистает «Феррари»
«Рено»: тёмная лошадка Быстрейший круг за все четыре дня тестов проехала машина «Рено»: Нико Хюлькенберг под занавес заездов показал время 1:17.393 — это быстрее, чем пилоты французской команды ехали в квалификации прошлогоднего Гран-при Испании.
Обновлено в 14:15
Политика
Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса
Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Музыка
Умер бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк
В США в возрасте 77 лет скончался бывший бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк, сообщает Variety со ссылкой на сестру музыканта.
Обновлено в 14:04
Политика
Лавров рассказал о новой провокации Киева в Керченском проливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев готовит провокацию в Керченском проливе и приглашает страны НАТО направить своих представителей на украинские корабли, чтобы совершить совместный прорыв через акваторию.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука
Один из британских самолетов смог случайно превысить скорость звука. Он летел из Лос-Анджелеса в Лондон. Причиной тому стал сильный ветер.
Обновлено в 00:10
Политика
В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев расторгнет договор с Москвой по Азовскому морю в обозримой перспективе.
Обновлено в 11:41
Экономика
Многодетные семьи с ипотекой получат по 450 тысяч рублей
Обновлено вчера в 05:08