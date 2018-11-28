Политика
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелейТАСС13:00
Президент России Владимир Путин подписал в среду указ о присвоении имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, с целью увековечивания памяти. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАСС13:00
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Путин разрешил увековечивать имена выдающихся россиян в географических названиях
Московский Комсомолец12:49
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Политика
Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,59% голосов
Обновлено в 18:49
Политика
Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию в сирийском Манбидже
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время G20 в Аргентине планирует обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Манбидже.
Обновлено в 18:11
Политика
В конгресс США внесли законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3
В американском конгрессе представлен законопроект, запрещающий продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 18:53
Политика
В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинских моряков
Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение дел в отношении девяти украинских военнослужащих, задержанных при нарушении госграницы РФ, таким образом все 24 моряка арестованы на два месяца.
Обновлено в 17:25
Политика
Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Провокация ВМС Украины в Черном море Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию, направляясь к Керченскому проливу, и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов
Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 16:24
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 18:11
Политика
Глава ВТБ пришел на прием инвестиционного форума в костюме джедая
Обновлено в 18:52
Политика
Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 18:47
Политика
Песков не считает двойное гражданство Брилёва «поводом для обвинений»
Наличие у телеведущего Сергея Брилёва гражданства Великобритании не является поводом для критики, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 17:38
Политика
Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии дело Хашукджи
Президент России Владимир Путин обсудит на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на саммите G20 убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 10:46
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 17:20
Политика
Железняк: Германия и Франция надеются на Россию в ситуации с Украиной
Германия и Франция выступили против введения новых антироссийских санкций в связи с инцидентом в Азовском море, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на европейских дипломатов.
Обновлено в 18:43
Политика
Bloomberg узнал о возможном досудебном урегулировании дела Бутиной
Защита россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации, может достигнуть с прокуратурой соглашения о досудебном урегулировании дела, передает Bloomberg со ссылкой на ходатайство, поданное в федеральный суд Вашингтона.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
В США заявили о необходимости военного присутствия в Арктике
В ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что Соединенным Штатам необходимо присутствие в Арктике.
Обновлено в 18:46