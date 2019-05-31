Политика

Путин присвоил аэропортам страны новые именаiReactor вчера в 05:18

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении новых имен более 40 аэропортам по всей стране. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили представители Кремля. Соответствующее распоряжение регламентирует также новые имена трем московским аэропортам.
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В российских городах комментируют новые названия аэропортов

Коммерсантъвчера в 12:29

Путин присвоил российским аэропортам имена заслуженных деятелей страны

Интерфаксвчера в 05:37

В институте Пушкина рассказали о программе популяризации русского языка

РИА Новостивчера в 09:22

Какие имена Путин присвоил аэропортам

Газета.Ruвчера в 08:47

Из Москвы теперь можно улететь из аэропорта им. Пушкина. Путин поменял названия российских гаваней, но Пулково не тронул

Фонтанка.Рувчера в 05:39

Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся россиян

ТАССвчера в 05:27

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

RT на русскомвчера в 11:34
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Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Происшествия

Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.
Обновлено в 05:41
Экономика

НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд

Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Футбол

Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился

Обновлено в 03:27
Происшествия

Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Общество

В Приамурье в этом году начнется строительство канатной дороги в Китай

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году Подготовительные работы по строительству российско-китайской канатной дороги в Приамурье начнутся уже в этом году.
Обновлено в 01:38
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге

Обновлено в 01:30
Путешествия

Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%

Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Космос

Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС

Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
Обновлено в 02:21
Происшествия

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Единоборства

Российский боец Тайсумов выступит на турнире UFC 242 в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби, об этом спортсмен сообщил сам через социальные сети.
Обновлено в 04:25
Экономика

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия

На крыше подмосковной электрички погиб подросток-зацепер

На подмосковной станции Нара машинист прибывшей из Москвы электрички обнаружил на крыше последнего вагона тело подростка.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты

Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем

Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Авто

Электрический Mini Cooper смог отбуксировать 150-тонный Boeing

В рамках совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo компактный электрокар отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от места погрузки.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

Рейс из Лондона в Петербург задержали почти на сутки

Самолет авиакомпании «Россия» из Лондона задержался на сутки, ориентировочное время прибытия в Петербург — 16.10.
Обновлено в 04:59
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Происшествия

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Обновлено в 00:35
Культура

Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем

Обновлено в 05:33
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Зеленский назначит новых представителей на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский объявит имена новых представителей Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу на следующей неделе.
Обновлено вчера в 12:26
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Экс-чиновник мэрии Екатеринбурга за свой счет вывез мусор из сквера

Обновлено в 05:12
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