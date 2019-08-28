Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

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