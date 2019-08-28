Политика
РИА НовостиПутин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
В Татарии пятилетний ребёнок упал в сливной колодец и погиб
В Буинском районе Татарии пятилетний ребёнок провалился в сливной колодец.
REGNUM вчера в 20:12
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке
Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.
Газета.Ru вчера в 07:56
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
Умер генерал ФСИН, один из создателей колонии «Белый лебедь»
За десять лет службы Сныцерева через исправительное учреждение прошли более пяти тысяч осужденных, также за данный промежуток развенчали почти 130 воров в законе, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»
Московский Комсомолец вчера в 20:23
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
Известия вчера в 21:55
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка
Комсомольская правда вчера в 21:30
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Макрон заявил о конце доминирования Запада в мире
В свете геополитических изменений эпоха доминирования Запада в мире подходит к своему завершению, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Парламентская газета 27 августа в 06:34
Политика
Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G7
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи G7, заявил, что "склоняется" к тому, что возвращение России и возрождение формата группы восьми промышленно развитых держав является необходимым.
Life.ru 27 августа в 20:25
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Гаджеты
Сбербанк выпустит колонку с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить экосистему «умных» аксессуаров. Как утверждает РБК, одним из них станет колонка с искусственным интеллектом.
Ридус вчера в 05:32
Авто
АвтоВАЗ сократит производство авто из-за снижения спроса
RuNews24.ru вчера в 06:50
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС
ФАН 27 августа в 09:16
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Авто
Genesis готовится к производству концепт-кара Essentia
Концепт Genesis Essentia поразила публику на автосалоне в Нью-Йорке в 2018 году, и, судя по всему, скоро новинка встанет на конвейер.
32CARS.ru вчера в 09:20
Гаджеты
Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.
Astera вчера в 09:36
Общество
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг достиг 703 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия
Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд
В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков.
РБК вчера в 22:00
Политика
Болсонару удалил оскорбительный комментарий о жене Макрона
REGNUM вчера в 20:26
Музыка
Филипп Киркоров обматерил со сцены персонал «Новой волны»
Певец Филипп Киркоров устроил скандал, обматерив персонал "Новой волны".
VSE42 Новости вчера в 23:23
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Роструд отмечал, что в первом квартале число безработных пенсионеров составляло 113 млн человек.
РБК вчера в 23:28