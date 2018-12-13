Политика

Путин подписал указ о переносе столицы ДФО во Владивосток
Интерфакс
09:17

Как сообщалось, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в начале октября заявил, что столицу ДФО нужно перенести из Хабаровска. По его мнению, в пользу идеи переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит целый ряд факторов.
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