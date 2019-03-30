Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призываРБК 11:31
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Происшествия
В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка
Обновлено в 20:16
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала запуск пяти ракет из сектора Газа
«Вслед за срабатыванием сирен в Эшколе были идентифицированы запуски пяти ракет из сектора Газа по израильской территории», — указывается в заявлении.
Обновлено в 18:22
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 20:52
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Футбол
Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице в Instagram трогательно поздравила внучку Клавдию Земцову с днем рождения.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.
Обновлено в 14:41
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено в 12:59
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено в 18:26
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов
Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Единоборства
Прайс нокаутировал Кэша Али и получил укус от соперника
Обновлено в 17:00
Политика
На Украине предложили писать «Россия» со строчной буквы
Петиция с предложением писать слово «Россия» со строчной буквы появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:57
Политика
Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину.
Обновлено в 11:32
Общество
В Петербурге на нацпроект «Образование» выделили 3,8 млрд рублей
В бюджете Петербурга на национальный проект "Образование" запланировано 3,8 миллиарда рублей.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Автомобиль сбил нацгвардейцев в Одессе
В Одессе машина не справилась с управлением и сбила на тротуаре трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Авто
Из чего сделать перетяжку салона автомобиля
Обновлено в 09:41
Политика
Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Технологии
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено вчера в 03:45