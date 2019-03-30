Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призываРБК 11:31
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Обновлено в 12:59
Авто
Опубликованы снимки нового Audi RS Q3
Предполагается, что новинка получит пятицилиндровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 400 л.с. Премьера нового Audi RS Q3 состоится в третьем квартале текущего года.
Обновлено вчера в 08:10
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Культура
Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки
Обновлено вчера в 04:54
Игры
Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре
Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено в 14:00
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Экономика
В России изменятся правила начисления зарплат
Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено в 11:31
Наука
Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку
В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Подросткам грозит до 30 лет тюрьмы за угон танкера
Три подростка в возрасте 15, 16 и 19 лет предстали перед судом Мальты по обвинению в угоне танкера и принуждению экипажа изменить его курс.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Израильские танки открыли огонь по сектору Газа
Обновлено в 22:13
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено в 22:05
Происшествия
В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка
Обновлено в 20:16
Авто
Обнародована стоимость нового пикапа Jeep Gladiator
Предварительные заказы на новую модель откроют 4 апреля, обнародована стоимость новинки.
Обновлено в 22:00
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Политика
Путин и Медведев подали декларации о доходах за 2018 год
Президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, сотрудники администрации президента и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год, передают РИА "Новости" и ТАСС .
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
«Милан» проиграл «Сампдории», пропустив на первой минуте
В матче 29-го тура команда Дженнаро Гаттузо не смогла отыграться, пропустив уже на первой минуте матча с "Сампдорией" (0:1). Быстрый гол Грегоре Дефреля был единственным и победным.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет
Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветской России.
Обновлено в 11:26
Политика
Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41
Музыка
СБУ назвала хит Наташи Королевой экстремистским
Певица Наташа Королева рассказала, почему ей запретили въезд на территорию Украины.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Космос
Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Музыка
Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 19:57
Происшествия
В Саратове частично обрушился жилой дом
Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено в 10:40
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44