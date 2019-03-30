Путин подписал указ о начале весеннего призываРБК вчера в 11:31

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

Политика МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.

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