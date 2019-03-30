Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призываРБК вчера в 11:31
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией
Обновлено вчера в 14:32
Политика
МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом
Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.
Обновлено в 00:23
Политика
Женщина впервые победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 19:43
Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 19:03
Музыка
Стиви Никс второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла
Напомним, впервые свое место в Зале славы рок-н-ролла Стиви Никс получила в 1998 году, когда она являлась участницей группы Fleetwood Mac.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
На Украине началось голосование на выборах президента страны
Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой
Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.
Обновлено 28 марта в 22:14
Происшествия
Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике ликвидирован
В пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 2 500 квадратных метров в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике.
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»
Обновлено вчера в 15:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним
Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Хоккей
Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон
Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Культура
Одесский Робин Гуд: На «МИРе» – фильм «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
Не каждый может стать и криминальным авторитетом, и народным любимцем одновременно.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления о «перехвате» российских Ту-160
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено вчера в 14:06
Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Заслуженный актер, сценарист и писатель Шэйн Риммер скончался 29 марта на девяностом году жизни.
Обновлено 29 марта в 12:35
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено вчера в 12:35
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено вчера в 04:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено вчера в 10:33
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовность
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:10
Автоспорт
Себастьян Феттель: «Леклер заслуженно оказался на поуле»
Феттель показал второй результат, уступив своему товарищу по команде Шарлю Леклеру.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Обновлено вчера в 13:07