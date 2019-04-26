Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в ЗабайкальеИнтерфакс 16:37
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
Общество
Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесут в Госдуму
Ранее News.ru сообщал, что Государственная дума рассмотрит проект о продлении сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:09
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Общество
Где учиться на психолога и стоит ли это делать
Многие открыто говорят о том, что посещают психолога, и этим уже мало кого удивишь.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Из-за несоответствия качественным показателям компания «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти, поступающей по магистральному нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила 10-летняя дочь певицы Алсу
Абрамова входила в команду Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow.
Обновлено в 17:51
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Известного певца Салавата Фатхудинова ограбили в Испании
Певец отмечает, что ограбили его впервые в жизни.
Обновлено в 13:22
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Гаджеты
В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок
MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Футбол
Семак пообещал изменения в стартовом составе «Зенита»
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак пообещал изменения в стартовом составе команды, его слова приводятся на сайте клуба.
Обновлено в 06:12
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Общество
Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней
В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36