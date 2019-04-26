Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в ЗабайкальеИнтерфакс 16:37

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.
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Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения

РБК16:27

Путин назвал важнейшей госзадачей ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье

Российская газета16:32

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

RT на русском16:31

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Интерфакс16:37

Путин назвал важнейшей государственной задачей ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье

ТАСС16:14

Путин назвал важнейшей задачей государства ликвидацию последствий природных пожаров в Забайкалье в кратчайшие сроки

Эхо Москвы16:04

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

РИА Новости16:00
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Общество

Законопроект о продлении «дачной амнистии» внесут в Госдуму

Ранее News.ru сообщал, что Государственная дума рассмотрит проект о продлении сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:09
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Общество

Где учиться на психолога и стоит ли это делать

Многие открыто говорят о том, что посещают психолога, и этим уже мало кого удивишь.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Из-за несоответствия качественным показателям компания «Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти, поступающей по магистральному нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Музыка

В шоу «Голос. Дети» победила 10-летняя дочь певицы Алсу

Абрамова входила в команду Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow.
Обновлено в 17:51
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Экономика

У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть

Обновлено в 16:15
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Известного певца Салавата Фатхудинова ограбили в Испании

Певец отмечает, что ограбили его впервые в жизни.
Обновлено в 13:22
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено в 02:17
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 14:28
Армия и оружие

В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Гаджеты

В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Гаджеты

На Indiegogo представлен смартфон Kingrow K1 с черно-белым экраном

Обновлено в 16:41
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Футбол

Семак пообещал изменения в стартовом составе «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак пообещал изменения в стартовом составе команды, его слова приводятся на сайте клуба.
Обновлено в 06:12
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Обновлено вчера в 23:33
Кино

Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет

Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.
Обновлено в 13:30
Общество

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Кино

Фанаты «Мстителей» жестоко избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено в 16:12
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
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