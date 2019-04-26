Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в ЗабайкальеИнтерфакс 16:37

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

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