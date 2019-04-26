Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в ЗабайкальеИнтерфакс 16:37

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Политика Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.

Происшествия Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.

Автоспорт Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.

Политика В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.

Происшествия В США задержали мужчину, бросившего телефон в Трампа В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.

Происшествия При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человек В одном из домов на востоке Шри-Ланки найдены тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей.

Шоу-бизнес Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Политика Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.

Политика Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.

Происшествия В Нигерии похитили двух сотрудников Shell Неизвестные похитили двоих сотрудников англо-голландской нефтяной компании Shell в штате Риверс на юге Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Финансы ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.

Политика Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.

Общество Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».

Политика Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Жители Архангельска записали жёсткое обращение к Путину Группа жителей Архангельской области опубликовала видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Политика Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, за что увольняет домработниц Ксения уверяет, что причина «текучки» кадров в том, что она никак не может найти идеальную домработницу.