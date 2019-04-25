Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню ПобедыГазета.Ru 04:18
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Читать в источнике
Оценить287
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс силовыми акциями
Украинские власти пытаются «нагнуть» Донбасс силовыми методами, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:59
Здоровье
В Минздраве назвали число россиян с сердечной недостаточностью
Около восьми миллионов человек в России имеют сердечную недостаточность, рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный специалист Минздрава России по хирургии, академик РАН Амиран Ревишвили.
Обновлено в 04:53
Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям
В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин остался доволен переговорами с Ким Чен Ыном
Обновлено в 05:50
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Российский комплекс 1Л222 стал причиной потерь американских беспилотников в Афганистане
Причиной потерь американских беспилотников могли стать российские комплексы.
Обновлено в 05:44
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Политика
У Порошенко хотят сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко предпринимает попытки отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»
Кьел Схерпен, голкипер «Эммена», с лета начнёт карьеру в «Аяксе».
Обновлено в 06:15
Политика
В Донецке обрадовались упрощению получения гражданства РФ
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в среду упростил порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 10:35
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по предпродаже в России
Предпродажи билетов на популярный фильм о супергероях "Мстители: Финал" в России стали рекордными.
Обновлено в 05:18
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Происшествия
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:41
Энергетика
Чехия приостановила импорт российской нефти
Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества.
Обновлено в 06:27
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Обновлено в 01:35
Финансы
Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
В первом квартале 2019 года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
Скворцова считает, что зарплата врачей за шесть лет удвоилась
Зарплата врачей с 2012 года увеличилась более чем вдвое и достигла 75 тысяч рублей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, 24 апреля сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
«Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4%
Чистая прибыль «Алтайэнергосбыта» в январе-апреле 2019 года составила 75,2 млн рублей, то есть показатель увеличился в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2018 года (16,9 млн рублей).
Обновлено в 00:45
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Рекламная выручка компании увеличилась на 25% в сравнении с первым кварталом 2018 года, обогнав результаты другого крупного российского интернет-холдинга Mail.Ru Group, традиционно лидирующего в этом сегменте. рост последнего в первом квартале 2019 года составил 19,3%.
Обновлено в 06:25
Общество
В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Обновлено в 04:13
Хоккей
В НХЛ объявили претендентов на «Марк Мессье Трофи»
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) объявили имена претендентов на приз «Марк Мессье Трофи». Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 03:48
Здоровье
В Краснодаре построят онкоцентр за 15,9 млрд рублей
Новый онкологический центр планируется построить в Краснодаре к 2027 году, стоимость строительства составит примерно 15,9 млрд руб. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в настоящее время идет разработка проекта.
Обновлено в 02:51
Футбол
Матч открытия нового стадиона Динамо состоится 26 мая
Первоначально планировалось, что в матче открытия в рамках чемпионата России встретятся Динамо и Спартак.
Обновлено вчера в 09:05
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48