Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню ПобедыГазета.Ru 04:18
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
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Происшествия
На станции метро «Фрунзенская» погибла 16-летняя девушка
Несовершеннолетняя москвичка упала под поезд на станции метро «Фрунзенская», девушка погибла, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:37
Политика
Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН
Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:10
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Обновлено в 02:12
Политика
В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами
В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов
Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Политика
Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца
Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 04:22
Экономика
Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 года
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Футбол
Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»
Наставник "галактикос" Зинедин Зидан лично заинтересован в приобретении футболиста.
Обновлено в 03:00
Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
Обновлено в 02:11
Кино
Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому
Эмилия Кларк, а точнее Дейенерис Таргариен, подарила миру еще один — свою улыбку, пополнившую коллекцию смешных реакций, которые не выразить словами.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Авто
В России начались продажи обновленного Renault Kaptur
Компания Renault объявила о старте продаж обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено вчера в 05:57
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны из НХЛ в сборную России на ЧМ
Interfax-Russia.ru - Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов приглашены в сборную России по хоккею для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, переодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
Обновлено в 02:58
Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
После распада Советского Союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор
Всего были проверены образцы пяти брендов: российские «Массандра», «Солнечная долина» и «Ликерный» от завода «Надежда», а также греческий «Кагор со Святой горы Афон» и испанский Altra Terra.
Обновлено в 03:03
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Политика
Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58