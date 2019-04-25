Политика
Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВNewInform 03:31
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщают различные информационные издания, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Футбол
Мамаев не смог объяснить, почему ударил Соловчука ногой в голову
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о конфликте с водителем Виталием Соловчуком 8 октября прошлого года, по итогам которого тот получил серьёзные травмы, а футболист вместе со своими друзьями отправился под арест.
Обновлено в 09:27
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Театры
Реконструкция Камерной сцены Большого театра начнется не ранее 2021 года
Реконструкция Камерной сцены Государственного академического Большого театра (ГАБТ) начнется не ранее 2021 года, сообщил в четверг на пресс-конференции гендиректор ГАБТ Владимир Урин.
Обновлено в 10:57
Общество
Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов
"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Авто
MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1
Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Технологии
Система «Мир» намерена внедрить сервис оплаты покупок по скану лица
Платежная система «Мир» предполагает запустить сервис по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе и в компаниях-разработчиках биометрических и платежных решений.
Обновлено в 07:30
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Общество
Какое сырье можно сдать на Эконеделе в Москве и почему это важно
Ненужную одежду можно сдать в магазинах H&M и 21 shop в обмен на купоны с 15-процентной скидкой на новые приобретения в этих магазинах.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Боня похудела из-за ритма жизни в Москве
Обновлено в 09:51
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Авто
Обновленный УАЗ «Патриот» поможет в борьбе с преступностью
В рамках IV конференции "Безопасная дорога" УАЗ провел презентацию обновлённого УАЗ Патриот 2019 модельного года, который был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:47
Общество
Опубликован «длинный список» премии «Большая книга»
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Обновлено в 08:30
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Пугачева призналась в любви зрителям и «Гоголь-центру»
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В 2018 году в возрасте 80 лет умер Иосиф Кобзон от рака простаты. Траур по супругу принято носить на протяжении одного года.
Обновлено в 11:22
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Театры
Большой театр в новом сезоне выпустит пять новых балетов
Обновлено в 10:47
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Общество
ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ПРОКУРАТУРА?
Обычно, на наши редакционные запросы прокуратура реагирует должным образом и относится к ним с вниманием, о чем свидетельствуют ответы из прокуратуры области редакции.
Обновлено в 06:28
Финансы
Годовой убыток Центробанка вновь составил 435 млрд рублей
По итогам прошлого года ЦБ получил убыток в размере около 435 млрд рублей.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
Обновлено в 02:58