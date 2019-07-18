Экономика

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 годИзвестия 13:29

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет страны на 2019 год. Согласно документу, опубликованному 18 июля на официальном интернет-портале правовой информации, его профицит снизится с 1,8 до 1,7% ВВП.
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В соответствии с документом
 прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.
RT на русском13:01

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Путин внёс поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Life.ru13:24

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Московский Комсомолец13:43

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 год

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Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года

Коммерсантъ14:28

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС13:13

Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

RT на русском13:01

Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

РИА Новости12:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:32, Вашингтон
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