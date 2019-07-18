с чего всё началось

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет страны на 2019 год. Согласно документу, опубликованному 18 июля на официальном интернет-портале правовой информации, его профицит снизится с 1,8 до 1,7% ВВП.

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 год

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Хоккей Фрэнсис назначен генменеджером «Сиэтла» Последним местом работы 56-летнего функционера была «Каролина», где он был генменеджером с 2014 по 2018 годы.

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Оказалось, что концентрация ядерных изотопов в них значительно выше, чем в окрестностях Чернобыля и Фукусимы, сообщает PNAS.

Армия и оружие В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.

Армия и оружие США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.

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Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Наука В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.

Политика Путин поручил найти жилье малоимущим Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

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Политика МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу "На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.

Политика Зеленский предложил произвести обмен Сенцова на Вышинского Офис украинского президента выступил в предложением одновременно произвести обмен Сенцова на Вышинского.

Армия и оружие Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

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Политика ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17 Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

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Политика Панарин рассказал о своём отношении к Путину Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Экономика МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Футбол Карпин никогда бы не стал тренировать ЦСКА Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о клубе, который никогда не стал бы тренировать, сообщает Sport24.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.