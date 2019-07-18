Экономика

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 годИзвестия 13:29

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет страны на 2019 год. Согласно документу, опубликованному 18 июля на официальном интернет-портале правовой информации, его профицит снизится с 1,8 до 1,7% ВВП.
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В соответствии с документом
 прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.
RT на русском13:01

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Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года

Коммерсантъ14:28

Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2019 год

Московский Комсомолец13:43

Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

RT на русском13:01

Путин внёс поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Life.ru13:24

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС13:13

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 год

Известия13:29

Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

РИА Новости12:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
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В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу

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Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
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Фрэнсис назначен генменеджером «Сиэтла»

Последним местом работы 56-летнего функционера была «Каролина», где он был генменеджером с 2014 по 2018 годы.
Обновлено в 13:05
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Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

Оказалось, что концентрация ядерных изотопов в них значительно выше, чем в окрестностях Чернобыля и Фукусимы, сообщает PNAS.
Обновлено 16 июля в 03:00
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В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
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Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
Обновлено в 14:13
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«Нефтчи» стал соперником «Арсенала» в Лиге Европы

Бакинский "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 15:08
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Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
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В Новой Зеландии нашли новый вид альбатроса эпохи плиоцена

Палеонтологи описали новый род и вид альбатросов, обитавший 3-3,4 миллиона лет назад в Новой Зеландии, говорится в International Journal of Avian Science.
Обновлено в 04:32
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
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Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
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Вайкуле поддержала Катамадзе, отказавшуюся выступать в России

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу

"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
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Зеленский предложил произвести обмен Сенцова на Вышинского

Офис украинского президента выступил в предложением одновременно произвести обмен Сенцова на Вышинского.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Авто

Renault собирается организовать производство электромобилей в России

На недавней встрече руководства группы Renault с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым обсуждались меры государственной поддержки производства электромобилей в РФ, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:34
Политика

ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17

Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Политика

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Политика

Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Экономика

МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество

Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол

Карпин никогда бы не стал тренировать ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин рассказал о клубе, который никогда не стал бы тренировать, сообщает Sport24.
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Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

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В Мюнхене пропали две россиянки

Обновлено в 12:26
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
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Шоу-бизнес

Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз

Сегодня стало известно, что Ольга Гажиенко стала мамой во второй раз. Звезда «ДОМа-2» родила мальчика.
Обновлено в 01:54
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