Экономика
Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 годИзвестия 13:29
Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет страны на 2019 год. Согласно документу, опубликованному 18 июля на официальном интернет-портале правовой информации, его профицит снизится с 1,8 до 1,7% ВВП.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
Хоккей
Быков — о словах Панарина: я голосовал за Путина
Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина.
Обновлено в 13:34
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Авто
Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian
Практически четыре года назад финская фирма Nokian купила несколько российских седанов Lada Vesta.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Технологии
Toyota придумала олимпийскую маршрутку без дверей
В любом случае у автомобиля не предусмотрено никаких дверей – есть только поручни.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Футбол
Фалькао договорился о контракте с «Галатасараем»
Отмечается, что стороны уже согласовали контракт с заработной платой в размере 7 миллионов евро в год.
Обновлено в 13:31
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено в 06:18
Кино
«Король Лев» поставил на реалистичность
Обновлено в 12:56
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%
Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено в 10:01
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
В настоящий момент США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг, 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 13:38
Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 13:42
Космос
Безос рассказал, почему тратит деньги на космос
Глава Amazon Джефф Безос вкладывает значительную часть от дохода фирмы в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin, сообщает CNBC.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Pampers представила умные подгузники
В мае компания Huggies представила умные подгузники, а теперь вот подобный продукт показала Pampers.
Обновлено в 10:23
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Экономика
МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете
С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен
В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем.
Обновлено в 11:34
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33