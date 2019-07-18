Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет страны на 2019 год. Согласно документу, опубликованному 18 июля на официальном интернет-портале правовой информации, его профицит снизится с 1,8 до 1,7% ВВП.

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 год

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