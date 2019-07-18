Экономика

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 годИзвестия 13:29

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в бюджет страны на 2019 год. Согласно документу, опубликованному 18 июля на официальном интернет-портале правовой информации, его профицит снизится с 1,8 до 1,7% ВВП.
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Путин сократил профицит федерального бюджета

News.ru13:46

Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2019 год

Московский Комсомолец13:43

Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

RT на русском13:01

Путин внёс поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Life.ru13:24

Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС13:13

Путин подписал поправки в российский бюджет на 2019 год

Известия13:29

Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

РИА Новости12:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
Хоккей

Быков — о словах Панарина: я голосовал за Путина

Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина.
Обновлено в 13:34
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Авто

Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian

Практически четыре года назад финская фирма Nokian купила несколько российских седанов Lada Vesta.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Технологии

Toyota придумала олимпийскую маршрутку без дверей

В любом случае у автомобиля не предусмотрено никаких дверей – есть только поручни.
Обновлено в 11:51
Происшествия

После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка

Обновлено в 12:25
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Футбол

Фалькао договорился о контракте с «Галатасараем»

Отмечается, что стороны уже согласовали контракт с заработной платой в размере 7 миллионов евро в год.
Обновлено в 13:31
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено в 11:15
Авто

Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья

Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено в 06:18
Кино

«Король Лев» поставил на реалистичность

Обновлено в 12:56
Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Здоровье

Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%

Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено в 10:01
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

В настоящий момент США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг, 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 13:38
Общество

Вывезенная в Чечню девушка объяснила причину побега из дома в Москве

Обновлено в 00:55
Политика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 13:42
Космос

Безос рассказал, почему тратит деньги на космос

Глава Amazon Джефф Безос вкладывает значительную часть от дохода фирмы в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin, сообщает CNBC.
Обновлено в 12:12
Гаджеты

Pampers представила умные подгузники

В мае компания Huggies представила умные подгузники, а теперь вот подобный продукт показала Pampers.
Обновлено в 10:23
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Экономика

МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете

С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен

В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем.
Обновлено в 11:34
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице

Обновлено в 13:16
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
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