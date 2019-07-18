Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 годРоссийская газета вчера в 14:13
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в закон о бюджете Минфин представил в середине мая.
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В соответствии с документом прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.RT на русскомвчера в 13:01
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Происшествия
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Общество
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Обновлено в 03:10
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В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов
Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
Авто
Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей
Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Неймар назвал лучшего футболиста чемпионата Франции
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал, кого считает лучшим футболистом чемпионата Франции, передает OhMyGoalUS.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Политика
Путин и Лукашенко обсудили вопрос интеграции России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в рамках VI форума регионов, который проходит в Петербурге, и обсудили вопрос интеграции обеих стран.
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Новый УАЗ «Профи» получит удлинённую версию
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Обновлено в 02:16
Транспорт
На Большой кольцевой линии метро произошел сбой
В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.
Обновлено в 01:46
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
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Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Джанаев рассказал, почему не перешёл в «Легию»
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Обновлено 16 июля в 10:35
Финансы
Американские фондовые индексы выросли на 0,01-0,4%
Индекс Dow Jones Industrial Average 18 июля увеличился на 3,12 пункта (0,01%) и составил 27222,97 пункта.
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52