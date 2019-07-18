с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в закон о бюджете Минфин представил в середине мая.

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год

Происшествия Директор горнодобывающей компании в Магадане пропал без вести По имеющейся информации пропавший намеревался выехать в город Сусуман на участок горнодобывающей компании "Лидер", директором которой он является.

Происшествия СКР завел уголовное дело против экс-гендиректора Антипинского НПЗ Следственный комитет завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ.

Происшествия Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Общество Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба» Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».

Происшествия Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Политика Суд продлил арест украинских моряков Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.

Политика Украина приобретет у Польши списанные ракетные катера, сообщают СМИ Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров советского проекта 1241РЭ.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Футбол «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Армия и оружие БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов Бронетраспортер БТР-82 получит в результате модернизации до уровня БТР-82АТ дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов и снарядов.

Экономика Путин поручил найти жилье малоимущим Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

Футбол Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов» Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Транспорт На Крымском мосту уложили рельсы В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».

Политика МИД Украины ответил на решение России по Донбассу Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина проводит время на Бали в компании молодого миллионера Судя по фотографиям, которые и Диана, и молодой человек разместили в своих Инстаграм-аккаунтах, они очень весело проводят время.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Здоровье Победивший рак врач-онколог вернулся к операционному столу Как информирует «МИР 24», о собственном страшном диагнозе - рак желудка третьей степени медик узнал весной прошлого года.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Гаджеты Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.

Здоровье Медицинские организации Алтайского края получат новое высокотехнологичное оборудование Новое медицинское оборудование позволит оказывать качественную, своевременную, высокотехнологичную помощь пациентам Алтайского края и в целом повысить доступность такой помощи.

Общество Данные россиян смогут использовать без их ведома В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.