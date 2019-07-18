Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 годРоссийская газета 14:13
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в закон о бюджете Минфин представил в середине мая.
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В соответствии с документом прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.RT на русском13:01
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