Экономика

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 годРоссийская газета 14:13

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в закон о бюджете Минфин представил в середине мая.
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 прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.
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Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

РИА Новости12:54
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
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