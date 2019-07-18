Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 годРоссийская газета 14:13
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в закон о бюджете Минфин представил в середине мая.
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В соответствии с документом прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.RT на русском13:01
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Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Общество
Прожившие вместе более 70 лет супруги умерли в один день
Муж и жена из штата Джорджия прожили в браке 71 год и умерли в один день, пишет Metro.
Обновлено в 13:58
Политика
Корабль ВМС США сбил беспилотник Ирана
Обновлено в 16:01
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Культура
Экстренно госпитализирована Инна Чурикова
Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%
Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено в 10:01
Происшествия
МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы
Баскетбольную сборную Сербии эвакуировали с рейса из-за анонимного сообщения о наличия на самолете бомбы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:10
Происшествия
Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро
"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» вышел на рынок
Российский внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» появился в продаже.
Обновлено в 10:48
Авто
BMW готовит новое поколение 4-Series
BMW работает над новым поколением 4-й серии, чтобы дополнить уже модернизированную в этом году 3-Series.
Обновлено в 08:37
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие
В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
Обновлено вчера в 02:52
Гаджеты
Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q
По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости супруга мужчины Юлия Шестун.
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками
Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией
Замглавы береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что подразделению срочно необходимы шесть новых ледоколов для возможности конкурировать с Россией в Арктике, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:35
Политика
Советника посольства США вызвали в МИД России из-за «визовой войны»
Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило протест советнику-посланнику посольства США Тиму Ричардсону из-за заявления американских официальных лиц о невыдаче виз учителям.
Обновлено в 13:46
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Авто
Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq
Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика
Госдума приняла законопроект о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении приняла поправки в УК и КоАП России, которыми уточняются понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:53
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Технологии
«Триколор» займется производством сериалов и запустит онлайн-кинотеатр
Крупнейший российский оператор платного телевидения "Триколор" приступил к формированию собственной экосистемы сервисов, в рамках которой займется производством киносериалов и запустит онлайн-кинотеатр, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 14:57
Гаджеты
Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон
Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23