с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки в закон о бюджете Минфин представил в середине мая.

Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год

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