с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет России на текущий год. Поправки снижают профицит до 1,7 процента ВВП, сообщается в соответствующем документе.

Путин подписал поправки в бюджет России на 2019 год

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Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.