Экономика
Путин подписал поправки в бюджет России на 2019 годНародные новости вчера в 13:03
Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет России на текущий год. Поправки снижают профицит до 1,7 процента ВВП, сообщается в соответствующем документе.
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В соответствии с документом прогнозируемые доходы бюджета в 2019 году увеличатся на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн.RT на русскомвчера в 13:01
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:15, Вашингтон
Наука
Азиатских тигровых комаров почти истребили в Китае с помощью радиации
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Порошенко уличили в вечерних разговорах с Медведчуком
Экс-президент Украины Петр Порошенко находится в абсолютном диалоге с главой политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщает LB.ua.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Определены все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
Стало известно, какие пары сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 21:01
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
После ЧП в Шереметьево госпитализировали одного человека
Один пассажир госпитализирован после эвакуации из самолета Москва - Ереван в "Шереметьево", у пяти пассажиров травмы средней степени тяжести, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
В новой версии концепции по борьбе с курением фирурирует цифра 21%.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Магаданской области пропал директор местной горнодобывающей компании
В Магаданской области пропал директор горнодобывающей компании "Лидер" Сергей Дутчак.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Томский суд постановил запретить тест «Сноба» про коррупцию
Кировский районный суд Томска постановил ограничить доступ к тесту «Сноба» для «начинающего чиновника».
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
Руни забил и отдал голевой пас в победном матче против «Цинциннати»
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено вчера в 15:37
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала корпорацию Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение закона о фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Жителям Иркутской области начнут выдавать жилищные сертификаты
Жителям Иркутской области, которые из-за паводка остались без крыши над головой, с 19 июля начнут выдавать жилищные сертификаты.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив
Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Финансы
Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падать
Курс валют на сегодня: доллар подорожал, а евро продолжает падать Курс валют на сегодня, 18 июля.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено 17 июля в 00:27
Футбол
«Локомотив» предложил 12 миллионов евро за игрока сборной Перу
Как утверждает Libero, российский клуб предложил 12 миллионов евро за 25-летнего перуанца.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 23:31