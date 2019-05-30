Путин продлил амнистию капиталов до 2020 годаВедомости 19:59

с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов. Закон устанавливает ее третий этап на период с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Энергетика Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти» Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Здоровье В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Авто Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Экономика В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Космос Создан космический скафандр с информационным дисплеем на шлеме Компания Hypergiant Industries создала шлем для космического скафандра, который может отображать на цифровом дисплее информацию о жизненных показателях космонавта, миссии и другие данные.

Политика Глава Колымы сделал несколько назначений в правительстве Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел кадровые перестановки в правительстве региона и назначил врио вице-губернатора, первого зампреда и министра строительства, ЖКХ и энергетики.

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Общество Ассанжа перевели в тюремную больницу Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.

Общество Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».

Общество Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.

Политика В конгрессе США допустили начало процедуры импичмента Трампа Конгресс США рассматривает вариант импичмента президента страны Дональда Трампа, заявил председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер 29 мая.

Политика Порошенко просил США о помощи на выборах президента Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Политика Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

Футбол Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.

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Политика Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.

Происшествия В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.