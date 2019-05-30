Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
Обновлено вчера в 12:54
Транспорт
СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт
"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 18:30
Энергетика
Рост цен на бензин на Украине связали с Россией
В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
Обновлено в 00:23
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы
Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что сотрудники ведомства спасли из вентиляционной шахты троих человек.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Вертолет ВСУ разбился на Украине, погибли пять человек
Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение на западе Украины. Погибли четыре члена экипажа и офицер.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Кино
Телеканал РЕН ТВ получил восемь наград премии МедиаБренд
По итогам Седьмого ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ МедиаБренд телеканал РЕН ТВ стал лауреатом в трех номинациях, сообщает пресс-служба канала.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ
Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик
Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Участие Китая в ПМЭФ находится под угрозой
По сообщению ряда СМИ, китайские делегации сталкиваются с трудностями при получении аккредитации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).С чем именно это связано, не сообщается.
Обновлено 27 мая в 10:19
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Происшествия
Полиция взяла под контроль ситуацию после драки в горсовете Львова
Сотрудники полиции Львова после беспорядков, которые произошли в среду в здании городского совета и на прилегающей к нему площади, находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию в данном районе.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
Гроза и град ждут москвичей 30 мая
Напомним, 30 мая в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек
Обновлено вчера в 19:14
Религия
«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия
Обновлено вчера в 12:07
Космос
Международная научная экспедиция пройдёт по маршруту первого исследователя Тунгусской аномалии
Водный маршрут Леонида Кулика - первого исследователя Тунгусского феномена - планируется полностью повторить в рамках международной научной экспедиции, которая стартует в государственном природном заповеднике «Тунгусский».
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе
Обновлено вчера в 02:20
Энергетика
Газификация Калининградской области достигла 83,6%
К 1 января 2019 года уровень газификации региона увеличен более чем в два раза по сравнению с 2002 годом - с 41% до 83,6% (в среднем по России - 68,6%).
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
Обновлено вчера в 17:34
Культура
Гости Забайкальского международного кинофестиваля прибыли в Читу
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок
Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:20