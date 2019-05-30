Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Главные новости к утру 30 мая

Коммерсантъ00:00

Путин продлил амнистию капиталов

Газета.Ruвчера в 20:16

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБКвчера в 18:24

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ruвчера в 18:18

Закон о продлении амнистии капиталов подписал президент РФ

ФАНвчера в 18:09

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новостивчера в 17:45

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАССвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Обновлено вчера в 12:54
Транспорт

СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт

"Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 18:30
Энергетика

Рост цен на бензин на Украине связали с Россией

В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
Обновлено в 00:23
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Спасатели достали трех человек из шахты на северо-востоке Москвы

Пресс-служба столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций подтвердила, что сотрудники ведомства спасли из вентиляционной шахты троих человек.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Вертолет ВСУ разбился на Украине, погибли пять человек

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение на западе Украины. Погибли четыре члена экипажа и офицер.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Кино

Телеканал РЕН ТВ получил восемь наград премии МедиаБренд

По итогам Седьмого ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ МедиаБренд телеканал РЕН ТВ стал лауреатом в трех номинациях, сообщает пресс-служба канала.
Обновлено вчера в 17:01
Авто

Представлен обновленный кроссовер Lexus RX

Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ

Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик

Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой

Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Участие Китая в ПМЭФ находится под угрозой

По сообщению ряда СМИ, китайские делегации сталкиваются с трудностями при получении аккредитации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).С чем именно это связано, не сообщается.
Обновлено 27 мая в 10:19
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Происшествия

Полиция взяла под контроль ситуацию после драки в горсовете Львова

Сотрудники полиции Львова после беспорядков, которые произошли в среду в здании городского совета и на прилегающей к нему площади, находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию в данном районе.
Обновлено вчера в 08:51
Общество

Гроза и град ждут москвичей 30 мая

Напомним, 30 мая в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено вчера в 19:14
Религия

«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено вчера в 12:07
Космос

Международная научная экспедиция пройдёт по маршруту первого исследователя Тунгусской аномалии

Водный маршрут Леонида Кулика - первого исследователя Тунгусского феномена - планируется полностью повторить в рамках международной научной экспедиции, которая стартует в государственном природном заповеднике «Тунгусский».
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе

Обновлено вчера в 02:20
Энергетика

Газификация Калининградской области достигла 83,6%

К 1 января 2019 года уровень газификации региона увеличен более чем в два раза по сравнению с 2002 годом - с 41% до 83,6% (в среднем по России - 68,6%).
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

Обновлено вчера в 17:34
Культура

Гости Забайкальского международного кинофестиваля прибыли в Читу

Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок

Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Культура

YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное