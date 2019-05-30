Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Транспорт Билеты в плацкарт подорожали в два раза Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Финансы Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Кино Назван опередивший по популярности «Игру престолов» сериал «Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, обогнав по популярности «Игру престолов» и заняв первое место в списке.

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Происшествия В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.

Авто Названа дата открытия автозавода Haval под Тулой Как стало известно, новый автомобильный завод будет открыт 5 июня этого года.

Политика Путин ограничил право иностранцев служить в армии по контракту Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут заключать контракт на службу в российской армии только один раз.

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Политика Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Футбол Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона в Мадриде Клубный автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона «Метрополитано» в Мадриде, где в субботу пройдет финал Лиги чемпионов.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Здоровье Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Звезда «Дом-2» Алессандро Матераццо потратил 3 млн рублей на пластику Алессандро Матераццо, проживающий пару лет в США, решил сделать пластику и отдал за нее 3 млн рублей.

Политика Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.

Космос NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.