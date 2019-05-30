Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
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Президент Владимир Путин подписал закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).Право.ру01:52
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Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Финансы
Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям
Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
Обновлено в 02:20
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Кино
Назван опередивший по популярности «Игру престолов» сериал
«Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, обогнав по популярности «Игру престолов» и заняв первое место в списке.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы
WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено в 02:29
Авто
Названа дата открытия автозавода Haval под Тулой
Как стало известно, новый автомобильный завод будет открыт 5 июня этого года.
Обновлено в 03:11
Политика
Путин ограничил право иностранцев служить в армии по контракту
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут заключать контракт на службу в российской армии только один раз.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Кассир похитила более 20 миллионов из банка в Башкирии и скрылась
Обновлено 28 мая в 07:44
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель сбил насмерть мотоциклиста
Произошло столкновение, от полученных травм 34-летний мотоциклист погиб на месте.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:34
Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона в Мадриде
Клубный автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона «Метрополитано» в Мадриде, где в субботу пройдет финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:44
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Алессандро Матераццо потратил 3 млн рублей на пластику
Алессандро Матераццо, проживающий пару лет в США, решил сделать пластику и отдал за нее 3 млн рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Космос
NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской стали
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
Обновлённый Renault Duster в России представлен без крупных изменений с 2015 года и заждался рестайлинга.
Обновлено вчера в 10:04