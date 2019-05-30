Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 годаРБК вчера в 18:24
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно закону, третий этап декларирования активов и счетов назначен с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
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Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой
В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО
Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Происшествия
Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей
Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.
Обновлено в 05:46
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Футбол
Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»
"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Игры
В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру
Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", - заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Су-57 получит противокорабельную ракету
Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Экономика
ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»
ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.
Обновлено в 04:13
Кино
Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»
Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева Если верить слухам, девочке уже восемь месяцев.
Обновлено в 04:22
Политика
Песков: Кремль четко знает, как повысить благосостояние россиян
Дмитрий Песков назвал причины падения уровня жизни россиян и заверил, что в Кремле знают, как изменить ситуацию с доходами.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Сирийская армия остановила наступление на джихадистов
Обновлено в 06:11
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая
Обновлено в 06:25
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Музыка
Эксперты определили лучшую песню в истории человечества
Обновлено в 06:14
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Компания Ferrari представила новый суперкар — первый в истории марки серийный гибридный автомобиль SF90 Stradale и первый спорткар итальянского бренда с полным приводом.
Обновлено в 03:37