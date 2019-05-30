Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
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Главные новости к утру 30 мая

Коммерсантъ00:00

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАССвчера в 17:06

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Ведомостивчера в 19:59

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБКвчера в 18:24

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ruвчера в 18:18

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новостивчера в 17:45

Путин продлил амнистию капиталов

Газета.Ruвчера в 20:16
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Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Общество

Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд

В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.
Обновлено в 05:53
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Общество

В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды

Владельцам кафе и ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра, которые в ближайшие часы ожидаются в Москве.
Обновлено в 06:40
Спорт

Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл запланировала дату поездки с сыном в Америку

Стало известно, что поездка запланирована на самое ближайшее время.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

План призыва в Петербурге выполнен на 62%

План весеннего призыва в Петербурге выполнен на 62%, на срочную службу призваны 1,26 тыс. человек.
Обновлено в 01:36
Авто

«АвтоВАЗ» попросил о продолжении программ по стимулированию спроса

Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом

Два автомобиля столкнулись на трассе в окрестностях Саратова. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, восемь человек.
Обновлено в 06:37
Политика

Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией

Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Авто

Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale

Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в процессе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Музыка

На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»

Обновлено в 03:11
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Финансы

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:27
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Обновлено в 03:49
Происшествия

Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

Обновлено в 07:12
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Общество

В Башкирии принят закон, увеличивающий время запрета продажи алкоголя

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который запрещает продавать алкоголь в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в дни Сабантуев.
Обновлено в 07:27
Игры

«Императорский флот» прибыл в War Thunder

Компания Gaijin Entertainment выпустила очередное масштабное обновление для своего военного боевика War Thunder.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян

Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
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