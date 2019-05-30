Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
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Происшествия
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Общество
Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.
Обновлено в 05:53
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Общество
В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды
Владельцам кафе и ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра, которые в ближайшие часы ожидаются в Москве.
Обновлено в 06:40
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл запланировала дату поездки с сыном в Америку
Стало известно, что поездка запланирована на самое ближайшее время.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
План призыва в Петербурге выполнен на 62%
План весеннего призыва в Петербурге выполнен на 62%, на срочную службу призваны 1,26 тыс. человек.
Обновлено в 01:36
Авто
«АвтоВАЗ» попросил о продолжении программ по стимулированию спроса
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП под Саратовом
Два автомобиля столкнулись на трассе в окрестностях Саратова. В результате аварии пострадали, по предварительным данным, восемь человек.
Обновлено в 06:37
Политика
Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией
Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в процессе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Музыка
На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»
Обновлено в 03:11
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Финансы
ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам
Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:27
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Обновлено в 03:49
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Общество
В Башкирии принят закон, увеличивающий время запрета продажи алкоголя
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, который запрещает продавать алкоголь в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если 1 сентября приходится на воскресенье, то 2 сентября) и в дни Сабантуев.
Обновлено в 07:27
Игры
«Императорский флот» прибыл в War Thunder
Компания Gaijin Entertainment выпустила очередное масштабное обновление для своего военного боевика War Thunder.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян
Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31