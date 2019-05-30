Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Политика
Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.
Обновлено в 02:59
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Мужчина поджег себя у Белого дома
Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Пентагон планирует вооружить новейший бомбардировщик ядерными ракетами
Создаваемый в США перспективный стратегический бомбардировщик В-21 планируется оснастить новейшими ядерными ракетами LSRO, пишет портал Warrior Mawen.
Обновлено в 02:59
Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Объявлена дата рассмотрения апелляции по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд объявил дату рассмотрения жалобы на приговор игроку петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе
Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
«Интер» объявил об уходе Спаллетти
Обновлено в 04:56
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала Тарзана с Волочковой
Российская эстрадная певица Наташа Королева перепутала грудь своего мужа Тарзана с декольте балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 04:48
Футбол
Агент Роналду займется будущим Дзюбы
Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:01
Авто
АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD
Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.
Обновлено в 03:26
Футбол
Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»
"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Общество
Автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара
Обновлено 28 мая в 09:29
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Армия Украины останется без прапорщиков
Усилит ли армию Украины эта новая – не известно.
Обновлено в 06:20
Футбол
Курский «Авангард» получил лицензию РФС
Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:50
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану
Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.
Обновлено в 06:19