Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Политика Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".

Политика Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.

Происшествия Мужчина поджег себя у Белого дома Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.

Происшествия Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.

Армия и оружие Пентагон планирует вооружить новейший бомбардировщик ядерными ракетами Создаваемый в США перспективный стратегический бомбардировщик В-21 планируется оснастить новейшими ядерными ракетами LSRO, пишет портал Warrior Mawen.

Футбол ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо» ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.

Театры Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Происшествия Объявлена дата рассмотрения апелляции по делу Кокорина и Мамаева Мосгорсуд объявил дату рассмотрения жалобы на приговор игроку петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".

Космос Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.

Происшествия В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Авто Представлен обновленный кроссовер Lexus RX Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.

Шоу-бизнес Наташа Королева перепутала Тарзана с Волочковой Российская эстрадная певица Наташа Королева перепутала грудь своего мужа Тарзана с декольте балерины Анастасии Волочковой.

Футбол Агент Роналду займется будущим Дзюбы Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Авто АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.

Футбол Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи» "Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.

Политика Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Армия и оружие Армия Украины останется без прапорщиков Усилит ли армию Украины эта новая – не известно.

Футбол Курский «Авангард» получил лицензию РФС Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

Здоровье В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».