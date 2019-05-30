Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
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Главные новости к утру 30 мая

Коммерсантъ00:00

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новостивчера в 17:45

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Ведомостивчера в 19:59

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБКвчера в 18:24

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ruвчера в 18:18

Путин продлил амнистию капиталов

Газета.Ruвчера в 20:16

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАССвчера в 17:06
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика

Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России

В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах

Обновлено в 04:31
Политика

Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади.
Обновлено в 02:59
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Мужчина поджег себя у Белого дома

Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Актер Эштон Кутчер выступил в суде по делу о серийном убийце

Обновлено в 00:19
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Общество

Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая

Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Пентагон планирует вооружить новейший бомбардировщик ядерными ракетами

Создаваемый в США перспективный стратегический бомбардировщик В-21 планируется оснастить новейшими ядерными ракетами LSRO, пишет портал Warrior Mawen.
Обновлено в 02:59
Футбол

ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»

ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

Объявлена дата рассмотрения апелляции по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд объявил дату рассмотрения жалобы на приговор игроку петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Космос

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол

«Интер» объявил об уходе Спаллетти

Обновлено в 04:56
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Авто

Представлен обновленный кроссовер Lexus RX

Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Наташа Королева перепутала Тарзана с Волочковой

Российская эстрадная певица Наташа Королева перепутала грудь своего мужа Тарзана с декольте балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 04:48
Футбол

Агент Роналду займется будущим Дзюбы

Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:01
Авто

АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD

Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.
Обновлено в 03:26
Футбол

Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»

"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Общество

Автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара

Обновлено 28 мая в 09:29
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Армия Украины останется без прапорщиков

Усилит ли армию Украины эта новая – не известно.
Обновлено в 06:20
Футбол

Курский «Авангард» получил лицензию РФС

Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:50
Здоровье

В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану

Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».
Обновлено вчера в 10:09
Политика

Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.
Обновлено в 06:19
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