Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Происшествия Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.

Здоровье Непреодолимое желание выпить кофе может быть признаком зависимости Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн предупредил россиян о развитии зависимости от кофе, передает агентство городских новостей "Москва".

Общество Минтранс намерен ввести обязательную регистрацию дронов Отмечается, что ведомство намерено обязать россиян регистрировать все БПЛА весом от 250 г до 30 кг.

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Гаджеты Xiaomi представила смартфоны Redmi K20 и K20 Pro Китайская компания Xiaomi представила публике два новых флагманских смартфона, устройства получили маркировку Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Политика Назарбаев получил второй титул за два дня Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил статус почетного сенатора.

Наука Рост биомассы хвойного леса отследили по свечению хлорофилла Ученые использовали слабую флуоресценцию фотосинтезирующего пигмента растений хлорофилла для определения прироста массы хвойного леса, который трудно определить другими методами.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Общество Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном» Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.

Политика Зеленский направил в Раду закон об импичменте президента Глава украинского государства Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об импичменте президента «Незалежной».

Футбол Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.

Транспорт СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Экономика Прибыль «МегаФона» в 1 квартале снизилась на 64% Выручка выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 80,128 млрд руб.

Общество Знаменитый космонавт Алексей Леонов встречает юбилей в больнице Знаменитый советский космонавт Алексей Леонов, который первым вышел в открытый космос, остается в госпитале после операции на ноге.

Футбол Методом стыка: четыре клуба разыграют два места в РПЛ Команда, занявшая 13-е место в РПЛ, играет с четвертой командой ФНЛ, а 14-й клуб элитного дивизиона, соответственно, с бронзовым призером второй по значимости лиги России.

Транспорт Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область - в Мытищи, Красногорск и Балашиху.

Футбол «Челси» стал победителем Лиги Европы Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.

Культура В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь Один из студентов подтвердил «МБХ Медиа» на условиях анонимности, что проект закрывается навсегда и на 30 мая были запланированы съемки с участием Соболь.

Транспорт Первые поезда поедут по Крымскому мосту в декабре Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин рассказал, что первые составы пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург.