Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС 17:06

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин продлил амнистию капиталов

Газета.Ru20:16

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Ведомости19:59

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новости17:45

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ru18:18

Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года

Коммерсантъ17:59

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБК18:24

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАСС17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400

Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО

«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого

Сняться с учета и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», пояснил РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Обновлено в 17:24
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Экономика

Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам

Особый тарифный режим уже действует в традиционно проблемных с точки зрения неплатежей национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии.
Обновлено в 18:44
Здоровье

Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Происшествия

В Мурманской области украли крупный мост через реку

В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Общество

Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России

Наиболее острой проблемой становится несоблюдение трудовых прав, чаще всего жалуются на невыплаты зарплаты.
Обновлено в 05:30
Общество

Жители Екатеринбурга предложили построить храм на территории СИЗО

Список мест, где екатеринбуржцы хотят видеть храм святой Екатерины, продолжает расширяться.В предпоследний день в приемную администрации Екатеринбурга поступило уже 8851 предложение от горожан.
Обновлено в 09:04
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Ураган событий. С какими испытаниями губернатор Алтайского края боролся в первый год работы

Обновлено в 20:50
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Политика

Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»

«Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса», — заявил, отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:51
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 10:55
Общество

Определены самые востребованные профессии в России

В опросе приняли участие 26,9 тысяч организаций. Рейтинг самых востребованных профессий возглавил продавец-кассир.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика

Пучдемона не пустили в здание Европарламента

Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон не смог получить временный пропуск в Европарламент, депутатом которого он был избран 26 мая.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Нет сахару и глютену: Тина Канделаки рассказала о своей диете

Обновлено в 16:00
Баскетбол

«Химки» вышли в финал Единой лиги

Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Здоровье

В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»

Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
Обновлено в 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное