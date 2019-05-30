Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС 17:06
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
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Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Политика
Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертом
Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО
«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого
Сняться с учета и перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход можно через приложение «Мой налог», пояснил РБК замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Обновлено в 17:24
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Экономика
Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам
Особый тарифный режим уже действует в традиционно проблемных с точки зрения неплатежей национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Происшествия
В Мурманской области украли крупный мост через реку
В Мурманской области исчез мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова, сообщает "РГ".
Обновлено в 10:11
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Общество
Генпрокурор назвал наиболее острую проблему в России
Наиболее острой проблемой становится несоблюдение трудовых прав, чаще всего жалуются на невыплаты зарплаты.
Обновлено в 05:30
Общество
Жители Екатеринбурга предложили построить храм на территории СИЗО
Список мест, где екатеринбуржцы хотят видеть храм святой Екатерины, продолжает расширяться.В предпоследний день в приемную администрации Екатеринбурга поступило уже 8851 предложение от горожан.
Обновлено в 09:04
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Ураган событий. С какими испытаниями губернатор Алтайского края боролся в первый год работы
Обновлено в 20:50
Политика
Кремль ответил на данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»
«Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса», — заявил, отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:51
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Общество
Определены самые востребованные профессии в России
В опросе приняли участие 26,9 тысяч организаций. Рейтинг самых востребованных профессий возглавил продавец-кассир.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика
Пучдемона не пустили в здание Европарламента
Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон не смог получить временный пропуск в Европарламент, депутатом которого он был избран 26 мая.
Обновлено в 20:30
Баскетбол
«Химки» вышли в финал Единой лиги
Московский ЦСКА узнал своего соперника по финалу плей-офф баскетбольной Единой лиги.
Обновлено в 14:43
Здоровье
В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»
Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
Обновлено в 10:39