Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
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Общество
ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за баннер против Владимира Путина
В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тыс. руб. Однако Набережночелнинский суд снизил размер штрафа до 2 тыс. руб. Верховный суд Татарстана отменил постановление комиссии и решение суда "за отсутствием состава административного правонарушения".
Обновлено вчера в 16:22
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика
Жителей Украины предупредили о подорожании бензина из-за РФ
Бензин на Украине может вырасти в цене из-за ограничений на экспорт российских нефтепродуктов.
Обновлено в 01:33
Общество
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Неизвестный поджег одежду в парке Белого дома США
Неизвестный мужчина поджег свою одежду в парке Эллипс рядом с Белым домом в американском Вашингтоне, сообщает пресс-служба Секретной службы США.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Далай-лама заявил, что не разочарован в людях
Обновлено в 01:34
Общество
В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына
Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено в 01:22
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Работу завода General Motors в Шушарах могут не перезапустить
Обновлено в 00:27
Наука
Микророботы в крови человека смогут лечить онкологические заболевания
Австралийскими учеными разработаны автономные миниатюрные «субмарины», способные уничтожать раковые клетки.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» победить «Спортинг»
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана
Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Новосибирской области в ДТП погибли два человека
Обновлено в 00:27
Происшествия
Более 60 человек задержано за мошенничество в сфере ЖКХ
Более 60 человек были задержаны силовиками по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
Обновлено в 00:36
Политика
Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Курские школьники сдают ЕГЭ по математике
Обновлено вчера в 03:14