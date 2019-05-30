Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовТАСС вчера в 17:06

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
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Главные новости к утру 30 мая

Коммерсантъ00:00

Путин продлил амнистию капиталов

Газета.Ruвчера в 20:16

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

ТАССвчера в 17:06

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

РБКвчера в 18:24

Путин дает последний шанс тем, кто прячет деньги

URA.Ruвчера в 18:18

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

РИА Новостивчера в 17:45

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Ведомостивчера в 19:59
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Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

Обновлено вчера в 23:22
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за баннер против Владимира Путина

В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тыс. руб. Однако Набережночелнинский суд снизил размер штрафа до 2 тыс. руб. Верховный суд Татарстана отменил постановление комиссии и решение суда "за отсутствием состава административного правонарушения".
Обновлено вчера в 16:22
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

Обновлено в 00:54
Культура

Как роль Шурика стала для Александра Демьяненко проклятием всей жизни

Обновлено в 01:33
Энергетика

Жителей Украины предупредили о подорожании бензина из-за РФ

Бензин на Украине может вырасти в цене из-за ограничений на экспорт российских нефтепродуктов.
Обновлено в 01:33
Общество

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Неизвестный поджег одежду в парке Белого дома США

Неизвестный мужчина поджег свою одежду в парке Эллипс рядом с Белым домом в американском Вашингтоне, сообщает пресс-служба Секретной службы США.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

Далай-лама заявил, что не разочарован в людях

Обновлено в 01:34
Общество

В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына

Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Политика

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Работу завода General Motors в Шушарах могут не перезапустить

Обновлено в 00:27
Наука

Микророботы в крови человека смогут лечить онкологические заболевания

Австралийскими учеными разработаны автономные миниатюрные «субмарины», способные уничтожать раковые клетки.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол

Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» победить «Спортинг»

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

Обновлено в 00:27
Происшествия

Более 60 человек задержано за мошенничество в сфере ЖКХ

Более 60 человек были задержаны силовиками по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
Обновлено в 00:36
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено вчера в 12:07
Общество

Курские школьники сдают ЕГЭ по математике

Обновлено вчера в 03:14
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