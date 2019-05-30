Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовРоссийская газета 03:12

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Поправки в Налоговый и Уголовный кодекс, а также в КоАП были подготовлены по поручению главы государства. Они направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию.

Происшествия Полицейских из Кабардино-Балкарии задержали за взятку 42 млн рублей В Кабардино-Балкарии 12 сотрудников МВД задержаны по подозрению в создании преступного сообщества и получении взятки в 42 млн рублей.

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Происшествия Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.

Здоровье Причиной ночных кошмаров женщины оказались мозговые паразиты В начале прошлого года 42-летняя Рейчел Пальма (Rachel Palma) почувствовала себя странно: она страдала от ночных кошмаров, бессонницы, не контролировала свои действия, а также забывала, где находится.

Общество В российской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах В Пензенской области родителей выпускников возмутило отсутствие дверей в туалетах во время сдачи школьниками ЕГЭ, пишет Российская газета.

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Происшествия Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.

Политика В Лондоне стало больше российских дипломатов В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжает очередной этап ходовых испытаний Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает второй этап ходовых испытаний, проходящий в Балтийском море.

Происшествия Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.

Армия и оружие Украина изменит армейские звания в соответствии со стандартами НАТО Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий реформу званий в армии в соответствии со стандартами НАТО.

Происшествия Избитого российского дипломата не выпускают из Косово Посол России в Сербии Александр Чепурин сообщил, что власти непризнанной республики Косово не дают перевезти на лечение в Белград Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН, который был травмирован и задержан в ходе вторжения полиции на север сербского края.

Политика Российский депутат признался в нелюбви к России Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова призналась в нелюбви к России.

Транспорт В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за съемок фильма Движение по участкам улицы Россолимо, Малому Боженинскому и Олсуфьевскому переулкам полностью перекроют 2 июня.

Общество Российские компании признались в неприязни к геям Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации.

Шоу-бизнес «Четырехдневная» супруга Николаса Кейджа дала первое интервью На днях 34-летняя визажистка Эрика Койке, которая всего четыре дня числилась законной супругой 55-летнего Николаса Кейджа, впервые позволила себе прокомментировать историю своего развода.

Происшествия Аэрофлот требует от главы Хабаровского края опровержения о SSJ Авиакомпания «Аэрофлот» после ответа властей Хабаровского края на обвинение в давлении на расследование катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево вновь потребовала от губернатора Сергея Фургала опровержения его слов о человеческом факторе.

Авто Ferrari показала гибридный суперкар SF90 Stradale Итальянский автомобильный бренд Ferrari официально представил новую гибридную модель суперкара SF90 Stradale, которая получила улучшенную установку с мощностью 986 л.с. Вместе с тем также автомобиль способен порадовать более продвинутой приборной панелью с гибким дисплеем.

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Происшествия Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".

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Культура Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Спорт Марит Бьорген стала тренером Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала консультантом лыжной сборной региона Центральная Норвегия.