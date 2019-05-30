Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталовРоссийская газета 03:12
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Поправки в Налоговый и Уголовный кодекс, а также в КоАП были подготовлены по поручению главы государства. Они направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию.
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Президент Владимир Путин подписал закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).Право.ру01:52
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Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
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Армия и оружие
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Происшествия
Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку
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В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44.
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Происшествия
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем
Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжает очередной этап ходовых испытаний
Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает второй этап ходовых испытаний, проходящий в Балтийском море.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом
Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Украина изменит армейские звания в соответствии со стандартами НАТО
Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий реформу званий в армии в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Избитого российского дипломата не выпускают из Косово
Посол России в Сербии Александр Чепурин сообщил, что власти непризнанной республики Косово не дают перевезти на лечение в Белград Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН, который был травмирован и задержан в ходе вторжения полиции на север сербского края.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Российский депутат признался в нелюбви к России
Депутат регионального парламента Ненецкого автономного округа от КПРФ Ольга Карпова призналась в нелюбви к России.
Обновлено в 05:30
Транспорт
В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за съемок фильма
Движение по участкам улицы Россолимо, Малому Боженинскому и Олсуфьевскому переулкам полностью перекроют 2 июня.
Обновлено в 02:48
Общество
Российские компании признались в неприязни к геям
Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации.
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На днях 34-летняя визажистка Эрика Койке, которая всего четыре дня числилась законной супругой 55-летнего Николаса Кейджа, впервые позволила себе прокомментировать историю своего развода.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Аэрофлот требует от главы Хабаровского края опровержения о SSJ
Авиакомпания «Аэрофлот» после ответа властей Хабаровского края на обвинение в давлении на расследование катастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево вновь потребовала от губернатора Сергея Фургала опровержения его слов о человеческом факторе.
Обновлено вчера в 22:26
Авто
Ferrari показала гибридный суперкар SF90 Stradale
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Обновлено в 02:55
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
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Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
В ходе заседания депутаты приняли отставку Сергея Карабасова. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
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Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы
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Обновлено в 05:12
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли
"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
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