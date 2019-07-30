Энергетика

Путин подписал закон о сдерживании цен на бензинОреанда-Новости вчера в 14:33

Президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля корректирует параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и топливо. По этому механизму, если экспортная цена топлива выше внутрироссийской, то государство будет компенсировать нефтяникам часть разницы.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован
 на портале правовой информации.
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