Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании цен на бензинОреанда-Новости вчера в 14:33
Президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля корректирует параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и топливо. По этому механизму, если экспортная цена топлива выше внутрироссийской, то государство будет компенсировать нефтяникам часть разницы.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
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