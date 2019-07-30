с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля корректирует параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и топливо. По этому механизму, если экспортная цена топлива выше внутрироссийской, то государство будет компенсировать нефтяникам часть разницы.

Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Политика На Украине арестовали танкер РФ На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Происшествия В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Политика Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 2020 года дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Шоу-бизнес Стас Михайлов прокомментировал слухи о многочисленных пластических операциях Музыкант Стас Михайлов заявил, что у него нет времени на пластические операции, которые, как некоторые считают, он делает постоянно.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Общество В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Путешествия Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.

Общество В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.

Общество Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.

Армия и оружие Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Шоу-бизнес Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Армия и оружие В Сеуле сообщили, что выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 км КНДР в среду осуществила запуск двух баллистических ракет, которые пролетели 250 км. Об этом, согласно японскому агентству Kyodo, заявил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Политика Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.

Происшествия Неисправный SSJ 100 экстренно сел в Самаре Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4333 Краснодар-Тюмень экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч.