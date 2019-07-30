с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране. Механизм призван сдерживать цены на топливо внутри России.

Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин закон

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Экономика В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.