с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране. Механизм призван сдерживать цены на топливо внутри России.

Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин закон

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