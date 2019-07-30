Энергетика
Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин законИзвестия вчера в 23:20
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране. Механизм призван сдерживать цены на топливо внутри России.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
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Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество
Заключение сделок с недвижимостью упрощено в России
Регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость упрощается в России с 31 июля.
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует.
Обновлено в 02:13
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в среду
Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.
Обновлено в 03:29
Происшествия
На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря
Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.
Обновлено в 02:25
Экономика
Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России
Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Хоккей
ХК «Сибирь» выпустил форму с фотографиями болельщиков
Обновлено в 02:48
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Наука
Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
Ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Афганистане при взрыве погибли 34 человека
В Афганистане в результате взрыва на автомагистрали Кандагар — Герат погибли 34 человека, ещё 17 пострадали.
Обновлено в 01:53
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Энергетика
Мировые цены на нефть поднялись
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре торгуются на уровне 57,17 доллара за баррель, они подорожали на 0,53 процента.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Авто
Changan CS35 Plus получил рублевые прайсы
Российское представительство Changan «рассекретило» стоимость нового кроссовера Changan CS35 Plus, продажи которого начнутся уже 5 августа.
Обновлено в 01:05
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15