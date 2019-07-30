Энергетика
Путин подписал направленный на стабилизацию цен на бензин законИзвестия 23:20
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо в стране. Механизм призван сдерживать цены на топлива внутри России.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБК15:10
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