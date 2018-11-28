Экономика

Путин подписал бюджет Пенсионного фонда на 2019-2021 годы
Московский Комсомолец
вчера в 13:51

Дефицит бюджета ПФР, соответственно, составит 23 млрд руб. в следующем году, в 2020-м и 2021-м - 21,9 и 33,8 млрд руб. соответственно. Выпадающие доходы планируется компенсировать за счет федерального бюджета.
Московский Комсомолецвчера в 13:51

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Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда РФ на три года

REGNUM05:47

Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда

ФАНвчера в 21:12

Дефицитный бюджет Пенсионного фонда подписан президентом Путиным

Росбалтвчера в 16:19

Путин подписал законы о бюджетах фондов медицинского и социального страхования

ТАССвчера в 14:21

Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда

Российская газетавчера в 13:16

Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы

РИА Новостивчера в 12:57

Андрей Голушко: «Одна из важных составляющих Фонда социального страхования – это увеличения размера ...»

Новый Омсквчера в 05:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Энергетика

Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС

«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 06:14
Энергетика

Нефть подешевела до уровня октября 2017 года

Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 06:19
Финансы

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла

Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 06:05
Экономика

Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний

Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 05:05
Экономика

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Обновлено в 06:21
Экономика

Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании

Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 06:21
Экономика

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 05:50
Экономика

АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.
Обновлено в 05:31
Экономика

Правительство одобрило основные направления развития финансового рынка

Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:56
Экономика

Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков

В банке сообщили, что только с начала 2018 года система фрод-мониторинга не дала мошенникам вывести со счетов вкладчиков 32 млрд руб.
Обновлено в 05:39
Экономика

В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян

Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
Обновлено в 04:58
Экономика

В Подмосковье планируют ввести субсидии для новых производств

Субсидирование запуска в промышленное производство новых разработок входит в планы правительства Московской области в 2019 году.
Обновлено в 05:35
Экономика

ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье

В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 05:51
Экономика

МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 04:57
Экономика

Бюджет Омской области приняли с профицитом в 3,8 миллиарда рублей

В результате профицит бюджета вырос до 3,8 миллиарда рублей. Впрочем, превышение доходов над расходами носит временный характер.
Обновлено в 06:17
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