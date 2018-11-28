Финансы

Путин подписал бюджет Пенсионного фонда на 2019-2021 годы
Московский Комсомолец
вчера в 13:51

Дефицит бюджета ПФР, соответственно, составит 23 млрд руб. в следующем году, в 2020-м и 2021-м - 21,9 и 33,8 млрд руб. соответственно. Выпадающие доходы планируется компенсировать за счет федерального бюджета.
Московский Комсомолецвчера в 13:51

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Дефицитный бюджет Пенсионного фонда подписан президентом Путиным

Росбалтвчера в 16:19

Путин определил бюджет Федерального фонда ОМС

Комсомольская правдавчера в 13:53

Путин подписал бюджет Пенсионного фонда на 2019-2021 годы

Московский Комсомолецвчера в 13:51

Путин подписал законы о бюджетах фондов медицинского и социального страхования

ТАССвчера в 14:21

Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2019-2021 годы

РИА Новостивчера в 12:57

Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда

Российская газетавчера в 13:16

Путин подписал закон о бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019-2021 гг

ПРАЙМвчера в 12:25
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Финансы

Биржи США закрылись ростом на фоне выступления главы ФРС США

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено вчера в 16:52
Финансы

ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Обновлено вчера в 13:38
Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы

Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики

Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено вчера в 16:49
Финансы

Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 08:38
Финансы

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам

Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено 27 ноября в 03:48
Финансы

Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan

Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено вчера в 06:58
Финансы

В ВТБ назвали сроки интеграции «ВТБ Страхования» и «Согаза»

Полная интеграция «ВТБ Страхования» и «Согаза» произойдёт не ранее, чем через год, об этом заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «Россия зовёт!».
Обновлено вчера в 10:51
Финансы

Банки ужесточат требования к заёмщикам

Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:25
Финансы

Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний

В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:29
Финансы

Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля

На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы

На 2,1 млрд рублей проживет 2018 год Искитимский район

Расходы тоже предлагается увеличить на 1,3 млн рублей. В итоге расходная часть вырастет до показателя 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы

Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены

По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено вчера в 02:31
Финансы

Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму

Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.
Обновлено вчера в 02:28
Финансы

Сеть аптек CVS Health закрыла сделку по покупке страховой фирмы Aetna за $70 млрд

Американская сеть аптек CVS Health завершила сделку по приобретению медицинской страховой компании Aetna за 70 миллиардов долларов, говорится в релизе CVS Health.
Обновлено вчера в 13:20
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