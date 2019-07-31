с чего всё началось

Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

Политика Определены сроки уничтожения Украины Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Культура Умер бродвейский режиссер Харольд Принс Представитель режиссера сообщил, что, согласно желанию Принса, похорон не будет, однако осенью состоится торжественное мероприятие в его честь, на котором соберутся его близкие и члены театрального сообщества, частью которого Принс являлся в течение семи десятилетий.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.

Здоровье Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.

Происшествия На улице Коммуны разъезжал горящий грузовик с надписью «Метан» «Горящий грузовик с надписью "метан" ездит по Косыгина и Коммуны», - рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.

Кино Исполнилось 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса 31 июля исполняется 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса - французского актера, одного из величайших комиков мирового кино.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Армия и оружие Военные США прибыли в Грузию на фоне кризиса в отношениях с РФ На фоне обострения отношений с Россией в Грузию для участия в совместных учениях прибыли около 1,5 тысячи военных США, сообщает EurasiaNet.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.

Общество Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота» Как сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, "цель - заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".

Экономика «Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Общество Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.

Космос Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).

Политика Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.