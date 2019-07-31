Лесные пожары
Путин направил военных тушить пожары в СибириРБК 08:42
Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.
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Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг отмечает день рождения
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Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
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По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
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Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.
Обновлено в 10:14
Происшествия
На улице Коммуны разъезжал горящий грузовик с надписью «Метан»
«Горящий грузовик с надписью "метан" ездит по Косыгина и Коммуны», - рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.
Обновлено в 13:05
Кино
Исполнилось 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса
31 июля исполняется 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса - французского актера, одного из величайших комиков мирового кино.
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Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
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Военные США прибыли в Грузию на фоне кризиса в отношениях с РФ
На фоне обострения отношений с Россией в Грузию для участия в совместных учениях прибыли около 1,5 тысячи военных США, сообщает EurasiaNet.
Обновлено в 10:20
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
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Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»
Как сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, "цель - заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".
Обновлено в 12:35
Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
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Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
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Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
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Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе
Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе.
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Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
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В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей
В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
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