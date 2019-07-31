с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

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