Лесные пожары
Путин направил военных тушить пожары в СибириРБК 08:42
Президент России Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля. В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева.
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В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
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НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
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Происшествия
В Иркутской области нашли живым человека, пропавшего при паводке
Судьба шести человек остается неизвестной в результате паводка в Иркутской области, один человек был найден, рассказал на правкомисси губернатор региона Сергей Левченко.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В США предложили подружить С-400 и F-35
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Политика
Болтон заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД 2 августа
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Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.
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Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
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Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
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Музыка
Максима Фадеева обвинили в плагиате
Бард Pashket V уверен, что композиция популярной на сегодняшний день певицы MOLLY «Я просто люблю тебя», которую для нее написал Фадеев, имеет слишком много общего с его песней под названием «Дни и ночи».
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Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Футбол
VAR будет использоваться на матче РПЛ «Зенит» - «Краснодар»
Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на матче 4-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Обновлено в 11:11
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
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Авто
Changan обновил кроссовер Changan CS55
Обновлено в 10:45
Политика
Президент упростил получение автомобильных номеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено в 03:56
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Медики назвали первый признак алкоголизма
Врачи установили первый признак развития у человека алкогольной зависимости. Об этом сообщает издание MedikForum.
Обновлено в 10:43
Единоборства
Поветкин назвал бой с Х. Фьюри ответственным поединком
Обновлено в 10:48
Политика
Медведев оценил положение с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 12:18
Путешествия
Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России
Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии Джона Амаратунга.
Обновлено в 07:05
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
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Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
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Общество
Грузинская авиакомпания ищет способ летать в Россию вопреки запрету
Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева
Обновлено вчера в 14:29
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.
Обновлено в 12:29
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39